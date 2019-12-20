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İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - ADALAR'daki at itlaflarınıprotesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı eylem devam ediyor.

İstanbul DHA - ADALAR'daki at itlaflarınıprotesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemcilerin akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapması bekleniyor.
Hayvansever, dün öğle saetlerinde Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanmıştı. İBB önüne çadır kuran eylemciler akşam saatlerinde belediye binasının karşısındaki parkta eylemlerine devam etti.

"BUNUN ÜSTÜ KAPATILAMAZ"
Hayvan aktivistlerinin sözcüsü Zülal Kalkandelen, faytonlar kaldırılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Ümidini korumak istediğini söyleyen Kalkandelen, "Yıllardır devam eden vahşet söz konusu. Sürdürülebilir olmadığı açık. 81 atın bu şekilde vahşice sömürülmesi kabul edilecek durum değil. Bunun üstü kapatılamaz" diye konuştu.

"EYLEMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"
Valilik tarafından alınan kararı da değerlendiren Kalkandelen, "Bizim istediğimiz orada elbette soruşturma yapılsın, sorumlular kimse cezalar verilsin. Hem insan hem hayvan hem çevre sıkıntıları var. Aktivistler olarak yıllardır dile getirdiğimiz konu hayvanlara bu şeklide köle gibi davranılması. Bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde bunun sayısının azaltılması, sembolik hale getirilmesi gibi savunmaları reddediyoruz. Bu bizim açımızdan çözümsüzlük demektir ve eylemler artarak devam edecek" diye konuştu.
Eylemcilerin bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

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