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İBB önündeki fayton protestosunda 2. gün... Bu gece de çadırlarda sabahladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 08:30 | Son Güncelleme

Büyükada'da bulunan, Ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önündeki çadırlı protestosu sürüyor. Protestonun 2. gününde de eylemciler çadırlarda sabahladı.

İBB önünde toplanan çadırlı eylemcilerin bekleyişi dün de devam etti. Dün akşam saatlerinde grup üyelerinden bazıları İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Grup üyelerinden Şilan Delipalta, "Yaptığımız forum sonucunda bir komisyon oluşturduk. Komisyon, Ekrem İmamoğlu ile masaya oturdu. İkili konuşmadan çok, Ekrem İmamoğlu'nun kendi sözüyle de söylemek gerekirse, kendisinin konuştuğu bizim çok az kendimizi ifade edebildiğimiz, bir nevi İmamoğlu'nu dinlemeye gittiğimiz bir konuşma olarak sonuçlanmış oldu. Kendisi yüzde 95 olarak faytonların kaldırılacağına fakat nostalji sebebiyle yüzde 5 veya 10 kadar da faytonların devam edeceğini söylemiş oldu. Bizim istediğimiz yönde talep değildi bu. Tüm atlar özgürleşene, tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz, buradayız" dedi.

"DÜNKÜ KOŞULLAR ATLAR İÇİN BUGÜN DE DEVAM EDİYOR"

Komisyonda yer alan Vian Kınalı, "Talebimiz olan hayvanların eziyetten korunmasıyla ilgili ne dün ne de bugün arasında, ne geçen haftayla bu hafta arasında hiçbir fark olmadı. Bu görüşme hayvanların haklarını teslim etmek açısından hiçbir değişiklik yaratmadı. Dünkü koşullar atlar için bugün de devam ediyor." diye konuştu.

ÇADIRLARDA UYUDULAR

Gruptakiler gece ilerleyen saatlerde burada çay demleyip, içti. Bazıları sırtlarına aldıkları battaniyelerle beklerken bazıları ise çadırlarda uyudu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükada ruamlı at

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