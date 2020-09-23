İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce servisçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, basın açıklaması yaptı.

'EVİMİZE 7 AYDIR EKMEK GÖTÜREMİYORUZ'

Hamza Öztürk, "Daha önceki UKOME gündemine yine gelmişti, UKOME heyetinin çoğunluğu ile reddedilmişti. Tekrar tekrar ısıtılıp gündeme taşınmasını, yedi aydır boş gezen, evine ekmek götüremeyen servisçi esnafını ciddi manada üzmüştür. Bizim amacımız plaka tahdidinden çok para kazanmak değil. Biz evimize 7 aydır ekmek götüremiyoruz. İBB'ye vermiş olduğumuz taleplerin incelenerek kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

Öztürk, "Onun için diyoruz ki, servisçi İstanbul'da zaten ihtiyacın fazlası olarak var. yaklaşık 56 bin 450 servisçinin 26 bin tanesi 7 aydır boş yatıyor. Evine ekmek götüremeye bu mağdur insanlara, yeni bir mağdur kitlesi ilave edilmek isteniyor. Servisçi hizmet üretemediği için, sıkıntıda. Arabasının senedini, evinin kirasını ödeyemediği için sıkıntıda. Bu konularda esnafa destek olmak yerine, 30 Mart seçimlerinden önce 'Tahdidi vereceğiz, tehdit etmeyeceğiz' cümlesi vardı. Şimdi böyle bir kararı dayatmanın, sürekli UKOME'ye getirmenin ne esnafa ne de İstanbul halkına bir faydası olmayacaktır. Onun için biz diyoruz ki, Hani söz vermiştiniz? esnafı üzmeyecektiniz " diye konuştu.