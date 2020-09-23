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İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle uzun süredir çalışamayan ve talep ettikleri zam oranı UKOME tarafından kabul edilmeyen servisçiler, yarınki UKOME toplantısında görüşülmesi beklenen yeni servis plakası satış teklifini protesto etti. Basın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne giden kalabalık grup ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce servisçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, basın açıklaması yaptı.

'EVİMİZE 7 AYDIR EKMEK GÖTÜREMİYORUZ'

Hamza Öztürk, "Daha önceki UKOME gündemine yine gelmişti, UKOME heyetinin çoğunluğu ile reddedilmişti. Tekrar tekrar ısıtılıp gündeme taşınmasını, yedi aydır boş gezen, evine ekmek götüremeyen servisçi esnafını ciddi manada üzmüştür. Bizim amacımız plaka tahdidinden çok para kazanmak değil. Biz evimize 7 aydır ekmek götüremiyoruz. İBB'ye vermiş olduğumuz taleplerin incelenerek kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

Öztürk, "Onun için diyoruz ki, servisçi İstanbul'da zaten ihtiyacın fazlası olarak var. yaklaşık 56 bin 450 servisçinin 26 bin tanesi 7 aydır boş yatıyor. Evine ekmek götüremeye bu mağdur insanlara, yeni bir mağdur kitlesi ilave edilmek isteniyor. Servisçi hizmet üretemediği için, sıkıntıda. Arabasının senedini, evinin kirasını ödeyemediği için sıkıntıda. Bu konularda esnafa destek olmak yerine, 30 Mart seçimlerinden önce 'Tahdidi vereceğiz, tehdit etmeyeceğiz' cümlesi vardı. Şimdi böyle bir kararı dayatmanın, sürekli UKOME'ye getirmenin ne esnafa ne de İstanbul halkına bir faydası olmayacaktır. Onun için biz diyoruz ki, Hani söz vermiştiniz? esnafı üzmeyecektiniz " diye konuştu.

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'İMAMOĞLU BİR BALON GİBİ PATLADI'

Bu arada basın açıklamasının yapılacağı alana elinde balonla gelen bir esnaf, "Ekrem İmamoğlu 25 Mayıs öncesi bize söz verdi, bize bağırdı. Haklarınızı vereceğiz, tehdit değil tahdit vereceğiz dedi. Bir balon gibi böyle patladı Ekrem İmamoğlu, ama haklarımızı yedirtmeyiz" dedi ve elindeki balonu patlatarak duruma olan tepkisini gösterdi.

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ARBEDE ÇIKTI

Basın açıklamasının ardından ellerindeki pankartlar ile İBB binası önüne giden kalabalık, burada slogan attı. Çevik kuvvet kalabalığı bina önünden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada polis ile esnaf arasında arbede yaşandı.

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Kaynak: DHA


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