İBB organik atıkları işleyerek gübre ve elektrik üretecek tesisin inşaatına başladı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi; yemek, sebze, meyve gibi organik atıkları işleyerek hem gübre hem de elektrik üretecek 'Biyometanizasyon Tesisi'nin inşaatına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık vizyonu kapsamında projelerine bir yenisini daha ekleyerek, İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, lokantalar, oteller gibi yerlerden toplanacak organik atıkları işleyerek hem gübre hem de elektrik üretecek “Biyometanizasyon Tesisi” kuruyor. Eyüp Kısırmandıra’da inşa edilen tesiste yılda yaklaşık 50 bin ton organik atık işlenecek. Bu işlemden yılda yaklaşık 12 milyon kilowatt saat elektrik üretilerek milli ekonomiye 8 milyon lira katkı sağlanacak. Tesis 2020 yılında faaliyete başlayacak.

MİLLİ EKONOMİYE YILLIK 8 MİLYON LİRA İLAVE KATKI

Yılda yaklaşık 50 bin ton organik atık işlenecek tesiste, atıklardan fermantasyon yöntemiyle biyogaz elde edilecek. Elde edilen biyogaz temizlenerek kojenerasyon ünitelerinde elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülecek. Bu işlemden yılda 12 milyon kilowatt saat enerji üretilerek milli ekonomiye yıllık yaklaşık 8 milyon lira katkı sağlayacak.