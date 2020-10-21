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İBB Pendik mezarlığındaki kaçak yapıları kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

İBB, Pendik Kurtdoğmuş Mahallesi mezarlığında, kimliği belirsiz kişilerce inşa edilen kaçak yapıları ortadan kaldırdı.

İBB, Pendik Kurtdoğmuş Mahallesi mezarlığında, kimliği belirsiz kişilerce inşa edilen kaçak yapıları ortadan kaldırdı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen İBB ekipleri, çalışmalar sırasında aile kabristanlarının tamamını korudu.
Pendik Kurtdoğmuş köy sakinlerinden bazıları mezarlarının yıkılmasına tepki göstererek, mezarlığın bir kısmının kendi mülkiyetleri olduğunu iddia etti. Kurtdoğmuş köyü muhtarı Muhammed Özyurt, “İzinsiz yapıldı diye yıkıldı. Biri ’Kurtdoğmuş’da kaçak mezarlık çevrilmiş’ diye şikayet etmiş. Gelip yıktılar" dedi.
Köy halkından Hasan Kaykı, “Aile mezarlığı yapmak için 3-4 kişilik yer çevrildi. Çevrilen bölgedeki tapulu arazi. Belediye olarak sen burayı kamulaştırmadıysan, mezarlığa dahil etmediysen buraya müdahale edemezsin" diye konuştu.

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