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İBB personeli denize düşen vatandaşların hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK ve İSTMARİN'in personelleri Nur Muhammed Yazıcı, Kerem Kalender ve Sefa Erbil, dün gece Sarıyer'de denize düşen minibüsteki 4 vatandaşın yardımına koştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK ve İSTMARİN'in personelleri Sarıyer'de denize düşen minibüsteki vatandaşların hayatını kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece 03.00 civarında Sarıyer sahilinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sahilde balık tutan kişilere çarparak denize düştü.

Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Kazanın sesini duyarak olay yerine giden Tarabya'daki İSPARK ve İSTMARİN görevlileri Nur Muhammed Yazıcı, Kerem Kalender ile Sefa Erbil ise denize düşen vatandaşlara yardım etti. Minibüsteki 4 kişi, İBB personelinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, kaza esnasında gözetleme kulesinde nöbet tuttuklarını ifade etti.

Duydukları ses üzerine, vardiya arkadaşı Kerem Kalender'in, "Muhammet senin arabana vurdular galiba." dediğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ben de arabama koştum ve sağa sola baktım. Bu sırada, 'İmdat bizi kurtarın, yüzme bilmiyoruz' şeklinde bağırtılar duydum. Hemen koştum ve minibüsü denizde gördüm. Kerem ve Sefa ile minibüse yaklaşırken 50 metre kadar geride denizde bir erkek daha gördüm. O kişi de, 'İmdat kurtarın beni, yüzme bilmiyorum.' diye bağırıyordu. Kıyıdan denize sarkan demire tutunduğunu fark ettim. Sonra minibüstekilerin durumunun daha acil olduğuna karar verdim ve ona, 'Sen sağlamdasın tutun orada, bırakma zinciri. Arkadaşlarını kurtardıktan sonra seni kurtaracağım.' diyerek minibüse yöneldim.

Minibüs batmak üzereydi. Şoför kapısının camında bir erkek vardı. İçeriden de bayan sesleri geliyordu. Batmakta olan minibüsteki genci bileğinden tutarak bota çektim. Sonra minibüs birden battı. Polis ve itfaiyeye haber verdik. Sefa suya atladı ama görüş sıfır olduğundan bir şey göremedi. Bizler çaresiz bir şekilde beklerken 10 dakika sonra 2 bayan minibüsten çıkmayı başardı. Biri, 'Ben yüzme biliyorum, Seda'ya yardım edin.' diye bağırarak yarı baygın haldeki arkadaşını gösterdi. Sefa tekrar suya girerek Seda'ya ulaştı. Kurtarma mücadelemiz bittikten sonra kazazedeleri sağlık görevlilerine teslim ettik."

Minibüs, İBB ekipleri tarafından battığı yerden bugün sabah saatlerinde çıkarıldı.

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deniz İBB Kaza minibüs Sarıyer

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