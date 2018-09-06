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İBB: Pet şişe ile İstanbulkart'a dolum yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile İstanbulkart’a yükleme yapılabileceğini duyurdu.

İBB: Pet şişe ile İstanbulkart'a dolum yapılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Eylül (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile İstanbulkart’a yükleme yapılabileceğini duyurdu. Pet şişelerin dolumunu sağlayacak makinelerin şu an kullanımda olmadığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Atık Yönetimi Müdürlüğümüz ile iştirakimiz İSBAK tarafından projelendirilen Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile hem İstanbulkart’a yükleme yapılacak hem de çevreye katkı sağlanacak. 'Akıllı Şehir Çözümleri Üretimi' ve 'Katı Atık Yönetiminde' öncü olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulunuldu. (Fotoğraflı)

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