İBB plajlarında sezon açılıyor

Her gün on binlerce İstanbulluya günübirlik tatil imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları’nda sezon 4 Haziran’da açılacak. İstanbullular, yaz boyunca Caddebostan, Güneş ve Menekşe Plajları’nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yakası’ndaki Güneş ve Menekşe Plajları’nda 2019 yılı sezon açılışını 4 Haziran itibariyle yapacak. Sezon boyunca her gün günübirlik de olsa deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen on binlerce İstanbullunun ağırlandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları, haftanın yedi günü sabah saat 08:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Can güvenliği ve sağlık için maksimum önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların yaz sezonu boyunca plajlardan huzur içerisinde istifade edebilmeleri için can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbirler alıyor. Tüm plajlarda her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri analiz ediliyor ve gerekli ilaçlamalar düzenli olarak yapılıyor. Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınıyor. İBB ayrıca İstanbul genelinde 515 km kıyı şeridi boyunca kıyı ve plaj temizliği yapıyor.

Dronelar İBB plajlarında görevde