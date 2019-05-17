İBB Ramazan etkinlikleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Maltepe, Yenikapı ve Sultanahmet Meydanı’nda hazırladığı Ramazan etkinlikleri dün akşam itibariyle başladı. İBB Twitter hesabından teravih saatinde etkinlik yapılmayacağını açıkladı. Maneviyatın ve güzelliklerin zirveye ulaştığı, sofraların paylaşma ve dayanışmayla bereketlendiği Ramazan ayı, İstanbul’da bu yıl da hep birlikte yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimini, sanatsal ve kültürel etkinliklerle zirveye taşıyor. İstanbullular, gelenekselleşen Ramazan İstanbul Etkinlikleri kapsamında 16 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Yenikapı ve Maltepe Sahilleri ile Sultanahmet Meydanı’nda kurulan etkinlik alanları başta olmak üzere şehrin dört bir köşesinde buluşuyor. Maltepe ve Yenikapı Sahilleri Ramazan ayı boyunca iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrasında; Sultanahmet Meydanı ise iftar öncesi ve iftar sonrasında Tasavvufi Eserler, İrfani Türküler, Ezgiler, Şiirler ve Geleneksel Gösteri Sanatları gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden değerli sanatçıların müzik ve şiir dinletileri, Maltepe ve Yenikapı Sahillerindeki etkinlik alanları ile Sultanahmet Meydanı’nda İstanbullularla buluşacak. Etkinlik alanlarında her akşam ezanından önce tasavvuf müziği dinletisi olacak, akşam ezanı ve duanın ardından iftar için ara verilecek, iftar sonrası çocuklar için özel sahne etkinlikleri olacak.

Teravih saatinde etkinlik yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, farklı noktalarda hazırlanan etkinliklerle ilgili Twitter hesabından, yeni hazırlanan programla teravih namazı saatinde etkinliklerin yapılmayacağını açıkladı. Teravih Namazı esnasında etkinliklere ara verilecek, teravih sonrası konserler düzenlenecek. Çocuklar için özel etkinlikler

Maltepe ve Yenikapı Sahilleri ile Sultanahmet Meydanı’nda kurulan etkinlik alanlarında çocuklar için çok renkli ve çok eğlenceli programlar hazırlandı. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, Ramazan’a özel yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Ayrıca çocuklar için; şişme oyun karakterleri, kostüm karakterler ve çocuk parkı alanlarda hizmet verecek. Çocuklar, geleneksel sanatlardan orta oyunu, Meddah ve Karagöz-Hacivat ile eğlenceli dakikalar geçirecek. Çocuklara yönelik tiyatro oyunları da etkinliklere renk katacak. Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanları Ramazan’a hazır

Yenikapı ve Maltepe Etkinlik alanları, İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanlarında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabilecekler. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün çarşıda bulunuyor. Pek çok yayınevinin kitaplarından hediyelik eşyalara, çini, topaç ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine, usta ellerin canlı performanslarına kadar ihtiyaç duyulan her şey İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı’nda yer alacak. Yenikapı ve Maltepe’de ücretsiz wifi hizmeti de sunuluyor.