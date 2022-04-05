İBB Ramazan kolisi yardımı başvuru ekranı 2022! İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB Ramazan kolisi yardımı başvurusu! 2022 İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan'da erzak yardımı yapıyor. Temel gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin dağıtımına kısa sürede başlanacak. Vatandaşlar ise bu yardımlara nasıl başvurulacağını merak ediyor.

İBB ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB 150 bin yardım kolisini, ilçe belediyeleri ve muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gönderecek. Ancak, İBB'nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

????İBB'ye yardım başvurusu yapmak için https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru adresine gidiniz.

İBB RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan'da İBB tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 150 bin yardım kolisi verilecek. Maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edildi. Bakliyat, salça, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtımına başlanacak.



