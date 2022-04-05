HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Ramazan kolisi yardımı başvuru ekranı 2022! İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB Ramazan kolisi yardımı başvuru ekranı 2022! İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

05.04.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 İBB Ramazan kolisi yardımı yapmak isteyenler başvuruların nasıl olacağını merak ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere belediyeler tarafından erzak yardımı sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yardımlar sayesinde de vatandaşların mutfağına katkı sağlanıyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelere, temel gıda ürünlerinin yer aldığı erzak yardımı yapılacak.

İBB Ramazan kolisi yardımı başvuru ekranı 2022! İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB Ramazan kolisi yardımı başvurusu! 2022 İBB erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan'da erzak yardımı yapıyor. Temel gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin dağıtımına kısa sürede başlanacak. Vatandaşlar ise bu yardımlara nasıl başvurulacağını merak ediyor.

İBB ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB 150 bin yardım kolisini, ilçe belediyeleri ve muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gönderecek. Ancak, İBB'nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

????İBB'ye yardım başvurusu yapmak için https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru adresine gidiniz.

İBB RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan'da İBB tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 150 bin yardım kolisi verilecek. Maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edildi. Bakliyat, salça, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtımına başlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: Sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildiler!MSB duyurdu: Sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildiler!
İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...
Rusya'dan Bucha açıklaması: Fotomontaj ve sahteRusya'dan Bucha açıklaması: Fotomontaj ve sahte
Anahtar Kelimeler:
Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

İlginizi Çekebilir

Yıllar sonra itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

Yıllar sonra itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...

Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

Yumurta haşlarken suyuna ekleyin! İnanamayacaksınız

Yumurta haşlarken suyuna ekleyin! İnanamayacaksınız

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.