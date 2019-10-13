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İBB RunTOFD koşuları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile hayata geçirdiği İBB RunTOFD koşuları Caddebostan etabı ile başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile hayata geçirdiği İBB RunTOFD koşuları Caddebostan etabı ile başladı.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB RunTOFD Koşu Serisi'nin, sporseverlerin sosyal sorumluluk duygusunu harekete geçirmek ve amatör sporcuların spor aktivitelerine devam edebilmeleri amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Caddebostan Gece Koşusu'nun da tamamı 6 etaptan oluşan bu serinin ilki olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuma Koş sloganı ile düzenlenen Caddebostan Gece Koşusu için Suadiye sahilinde 5 kilometrelik parkur oluşturuldu. TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ve bedensel engelli dernek üyelerinin de katıldığı organizasyonda 867 kayıtlı koşucudan 814 sporcu koştu. Erkeklerde Umut Çakar birinci, Savaş Akbaş ikinci ve Nakib Alnahed Belhak üçüncü olarak tamamladı. Kadınlarda ise Gamze Altunbaş ipi göğüsleyen isim olurken, Çığıl Uzun ikinci ve Müge Daştan üçüncü oldu.
Parkuru tamamlayan tüm koşuculara organizasyona özel tasarlanan madalya verildi. Koşunun sonunda dereceye giren sporcular kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi."

Açıklamada, serinin bir sonraki ve ilk sabah etabının 17 Kasım'da Belgrad Ormanı'nda yapılacağı, etkinliğin kayıtlarının da www.runtofd.istanbul sitesinden alınmaya başladığı belirtildi.

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İBB Türkiye Omurilik Felçliler Derneği

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