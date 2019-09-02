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İBB SARAYI'NDA 'TADİLAT' SIKINTISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak; ancak siyasi partilere ait odalar tadilata alındığı ve henüz bitmediği için grup toplantılarının belediye dışında yapılması gündeme geldi.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak; ancak siyasi partilere ait odalar tadilata alındığı ve henüz bitmediği için grup toplantılarının belediye dışında yapılması gündeme geldi. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, tadilattaki gecikmenin planlamayla ilgili olduğunu, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmaması sorunu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen İBB Sarayı'nda, yeni dönem meclis açılışı öncesi tadilat sorunu oldu. 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak İBB Meclisi'ndeki siyasi parti grup odaları, bir süre önce tadilata alındı. Uzun zamandır yer sıkıntısı olan CHP grubunun talebi doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Tatilde bitirilmesi planlanan tadilat, açılışa 1 hafta kalmasına rağmen henüz bitirilemedi. Gruplara ait odalardaki mobilya ve diğer eşyalar, paketlenerek, Merter'deki depoya kaldırıldı. Tadilat ile İBB Meclisi'nde en büyük iki grup olan AK Parti ve CHP'ye eşit alan verilecek.

GRUP TOPLANTILARI, BELEDİYE DIŞINDA YAPILABİLİR

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olan avukat Doğan Subaşı, tadilatın, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmadığı için geciktiği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"İşin hukuki boyutunu bilmiyorum; ancak grupların ihtiyaçlarını, diğer gruplarla görüşerek, demokratik bir süreçle götürmeye ve eşitlik içinde planlamaya çalışıyoruz. CHP grubu, yıllarca dar alana sıkışmış durumdaydı. Eşit paylaşımla planlama yapmak istiyoruz. Meclisin bulunduğu katı tamamen siyasi parti gruplarına ayırmak istiyoruz. Orada bulunan Meclis Müdürlüğü ve komisyon odalarını başka tarafa kaydıracağız. Meclis katı tamamen siyasi partilere ait olacak. Koruma Kurulu'ndan da sorun olduğunu düşünmüyorum; çünkü gelip bakmışlardı. Basit tadilat olduğunu, sorun yaşanacağını düşünmediklerini söylemişlerdi. Çalışmaların 1 haftada tamamlanması pek mümkün gözükmüyor. Siyasi partiler grup toplantılarını ilk ay kendi olanaklarıyla dışarıda başka yerde yapmak zorunda kalabilir."

İBB SARAYI'NIN TARİHÇESİ

İstanbul Belediye Sarayı'nın temeli, 17 Aralık 1953 tarihinde, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı olan Fahrettin Kerim Gökay tarafından atıldı, 26 Mayıs 1960'ta tamamlandı. 2 bloktan oluşan yapının küçük olan başkanlık bloku 3 kattan, müdürlük ve hizmet birimlerine ait 2'nci blok ise 11 kattan oluşuyor. İBB Sarayı'nın o tarihte 417 odası ve 9 salonu bulunuyordu.

1999 depreminden sonra yapı güçlendirildi, iç bölümde bazı değişikliklere gidildi. Ali Müfit Gürtuna'nın belediye başkanlığı zamanında yapılan güçlendirme çalışması, 2002 yılında tamamlandı.

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