İBB SARAYI'NDA 'TADİLAT' SIKINTISI

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak; ancak siyasi partilere ait odalar tadilata alındığı ve henüz bitmediği için grup toplantılarının belediye dışında yapılması gündeme geldi. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, tadilattaki gecikmenin planlamayla ilgili olduğunu, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmaması sorunu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen İBB Sarayı'nda, yeni dönem meclis açılışı öncesi tadilat sorunu oldu. 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak İBB Meclisi'ndeki siyasi parti grup odaları, bir süre önce tadilata alındı. Uzun zamandır yer sıkıntısı olan CHP grubunun talebi doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Tatilde bitirilmesi planlanan tadilat, açılışa 1 hafta kalmasına rağmen henüz bitirilemedi. Gruplara ait odalardaki mobilya ve diğer eşyalar, paketlenerek, Merter'deki depoya kaldırıldı. Tadilat ile İBB Meclisi'nde en büyük iki grup olan AK Parti ve CHP'ye eşit alan verilecek.