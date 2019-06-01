İBB Şehir Hatları’nda toplu sözleşme sevinci

“Şehir Hatları 100 yıla dayanan geçmişiyle bizim en önemli toplu ulaşım şirketlerimizden biri. Hizmet kalitesiyle de marka olmuş ve dünyaya da birçok örnek projeler üretmiş bir şirketiz. Bizim için burada en önemli unsur sendikamızla beraber ortak noktaya varabilmekti. Allah ücretlerimizde bereketi ihsan etsin. İstanbul her geçen gün turizmi canlanan bir şehir. Şehir Hatları’nın önemi de hızlı bir şekilde artıyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak hem filomuzla ilgili hem de çalışanlarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Onların gelişimine de sürekli olarak destek veriyoruz. İstanbul’da 25 yıldır devam eden kesintisiz bir hizmet var. Bu anlayış ve heyecanla çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte de İstanbul’a hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin diyorum.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan da “Güzel bir çalışma oldu. Hem İBB bütçesini, hem işçilerimizi düşünerek bir çalışma içerisinde olduk. Uyum içerisinde bir çalışma ortaya koyduk. Gayet güzel bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bütün personelimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.