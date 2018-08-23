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İBB Şehir Tiyatroları'ndan Toron Karacaoğlu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, emekli sanatçılarından; usta yönetmen, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı.

İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, emekli sanatçılarından; usta yönetmen, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı. İBB Şehir Tiyatroları'nın mesajında şu ifadelere yer verildi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Toron Karacaoğlu'nu yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz." Toron Karacaoğlu'nun cenazesi yarın Altınoluk Köy Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Altınoluk Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yaptı. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

ÖDÜLLERİ

  1. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu" - İstanbul Hatırası (oyun) - İstanbul Şehir Tiyatrosu

  2. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, 2010

    Sadri Alışık Onur Ödülü, 2005

    Avni Dilligil Ödülü,

    Selim Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü,

    En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul'un Gözleri Mahmur

    'Dünya Tiyatrolar Günü', Usta Erkek Oyuncu

OYNADIĞI OYUNLAR

Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.

FİLMLERİ

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG

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