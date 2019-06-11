İBB sıfır atık yarışmasında çocuklar ödüllendirildi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla resim ve slogan yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İBB Çevre ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde resim ve slogan yarışması düzenledi. Öğrenciler resim ve sloganlarla geri dönüşüm ve sıfır atık bilincine dikkat çekti. İBB Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda yarışmaya katılan öğrenciler arasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ortaokul öğrencileri düzeyinde yapılan yarışmada dereceye girenler Maltepe Sahili’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Birinci seçilen resim ve ‘Adımlarımız Çöpe Değil Geleceğe Bassın’ sloganı bilbordlarda sergilenecek.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİR RESİM YAPTIM”

Resim yarışması kategorisinde 1’inci olan Tuzla İbn-i Sina Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ilgım Durmaz, “İbn-i Sina Ortaokulundan katıldım. Konum çevre kirliliği ve geri dönüşüm oldu. İnsanların çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkat etmesini amaçlamak için bir resim yaptım. Burada bulunmaktan çok mutluyum” dedi.