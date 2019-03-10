İBB son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi

İstanbul genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına sevgi elini uzatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 1 yılda 139 bin 910 hayvana muayene, tedavi ve bakım hizmeti verdi. 32 bin 435 hayvan mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alınırken, 821 hayvan sıcak yuvaya kavuştu. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına son 1 yılda 199 farklı besleme noktasında 149 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki 6 farklı hayvan bakımevinin yanı sıra Vetbüs ve Vetkabin gibi mobil araçlarla da sevgi eli sokaklara kadar ulaştırılıyor. Şehrin ücra noktalarında yaşayan, özellikle kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtılıyor.

Mobil araçlarla yerinde tedavi hizmeti

İBB Muhtarlıklar Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet veriyor. Dünyanın en büyük 2 sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan müdürlük bünyesinde 79’u veteriner hekim olmak üzere 384 personel görev yapıyor. Sokak hayvanlarına; aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım, mikroçip ve sahiplendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca; 1 adet Vetbüs, 1 adet Vetkabin, 1 adet Motovet, 1 adet Çiftlik Nakil Aracı 29 adet (Minivan-Panelvan tipi) hayvan nakil aracı ile acil müdahale, sevk etme, yerinde tedavi gibi hizmetlerle sevgi elini sokaklara kadar ulaştırıyor.