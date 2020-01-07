HABER
  4. İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da iki gündür aralıksız devam eden yağışlarla birlikte, İSKİ'nin verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 43.77'ye yükseldi.

İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da devam eden yağışlarla birlikte, İSKİ'nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranının yüzde 43.77'ye ulaştığını aktardı.

Ongun şu açıklamalarda bulundu:

"İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %43,77'ye ulaşmıştır.

6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür.

AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Uşaklı ev hanımı çay ocağı açtıUşaklı ev hanımı çay ocağı açtı
Kapadokya bölgesini 2019’da 4 milyon turist ziyaret ettiKapadokya bölgesini 2019’da 4 milyon turist ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barajlarda doluluk oranı İBB İSKİ

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Taşkından yönünü kaybeden şoför tarlaya saplandı!

Son dakika! Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

Bahçelievler'de korkutan anlar! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!

Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.