İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da devam eden yağışlarla birlikte, İSKİ'nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranının yüzde 43.77'ye ulaştığını aktardı.
Ongun şu açıklamalarda bulundu:
"İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %43,77'ye ulaşmıştır.
6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür.
AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek."
İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %43,77'ye ulaşmıştır.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 7, 2020
6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür.
AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek. pic.twitter.com/mZzTQzBClQ
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