İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'kredi' tartışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İBB; tüm engellemelere, kaynaklarının kısılmasına, kredilere ve projelere destek verilmemesine rağmen;

Duran metroların yapımına devam edecek.

100 bin çocuğa süt dağıtmaya devam edecek.

Kreşlerin yapımına devam edecek.

30 bin öğrenciye burs dağıtacak.

Yeşil alanları yapacak."

İBB; tüm engellemelere, kaynaklarının kısılmasına, kredilere ve projelere destek verilmemesine rağmen



????Duran metroların yapımına devam edecek

????100 bin çocuğa süt dağıtmaya devam edecek

????Kreşlerin yapımına devam edecek

????30 bin öğrenciye burs dağıtacak

????Yeşil alanları yapacak pic.twitter.com/GaJYGMcI0b — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 17, 2020

İBB'DEKİ 'KREDİ' TARTIŞMASI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için 3 metro hattı inşaatına başlayamadıklarını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ise İBB’nin Ocak ayında bakanlığa sunduğu bir kredi onay talebi olmadığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun bakanlığa verdiği yanıtta ise, İBB projelerinin Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığı için Hazine onayına gelmediğini söylemişti.

