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  4. İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

İBB Sözcüsü Murat Ongun, kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'kredi' tartışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İBB; tüm engellemelere, kaynaklarının kısılmasına, kredilere ve projelere destek verilmemesine rağmen;

Duran metroların yapımına devam edecek.

100 bin çocuğa süt dağıtmaya devam edecek.

Kreşlerin yapımına devam edecek.

30 bin öğrenciye burs dağıtacak.

Yeşil alanları yapacak."

İBB'DEKİ 'KREDİ' TARTIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için 3 metro hattı inşaatına başlayamadıklarını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ise İBB’nin Ocak ayında bakanlığa sunduğu bir kredi onay talebi olmadığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun bakanlığa verdiği yanıtta ise, İBB projelerinin Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığı için Hazine onayına gelmediğini söylemişti.

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