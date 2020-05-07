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  4. İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı

İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, askıda fatura sistemine siber saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.

Son durum şu şekildedir;

Toplam Ödenen Fatura : 41.883

Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TL"


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