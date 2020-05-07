İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.
Son durum şu şekildedir;
Toplam Ödenen Fatura : 41.883
Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TL"
Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 7, 2020
Son durum şu şekildedir;
Toplam Ödenen Fatura : 41.883
Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TLhttps://t.co/GyVk21wfZ3