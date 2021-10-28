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İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

28.10.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksi sorununa değinerek, "Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz" dedi.

İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi.

Kararın ardından İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı.

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun."

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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