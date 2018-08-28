İBB Spor Kulübü sezonu açtı

İSTANBUL (AA) - Efeler Voleybol Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, 2018-2019 yılı sezonunu düzenlenen bir törenle açtı.

Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki açılış, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla gerçekleşti.

Uysal, bu yıl ilk kez tamamı yerli oyunculardan oluşan bir kadro kuran İBB Spor Erkek Voleybol Takımının önemli başarılara imza atacağına inandığını anlattı.

"İBB Spor Kulübümüz en fazla lisanslı sporcuya sahip, gençlere en fazla imkan sağlayan ve yatırım yapan bir kulüptür. 4 bin 500'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük kulüplerde biridir." diyen Uysal, İBB Spor Kulübü'nün temellerinin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını hatırlattı.

Uysal, "Tesisleşme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlığımıza şükran borçluyuz. Gençlere bu imkanları sağlayan kulübümüzün yöneticilerine teşekkür ediyorum. İmkan sunulunca başarı da beraberinde geliyor. Voleybol liginde yabancı sporcusu olmayan tek kulübüz. Bu konuda emeği olanları tebrik ediyorum. Hiç yabancı sporcu oynatmadan şampiyon olunursa işte o zaman daha anlamlı olur." diye konuştu.