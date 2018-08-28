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İBB Spor Kulübü sezonu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "İBB Spor Kulübümüz en fazla lisanslı sporcuya sahip, gençlere en fazla imkan sağlayan ve yatırım yapan bir kulüptür. 4 bin 500'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var" - "Voleybol liginde yabancı sporcusu olmayan tek kulübüz. Bu konuda emeği olanları tebrik ediyorum. Hiç yabancı sporcu oynatmadan şampiyon olunursa işte o zaman daha anlamlı olur"

İSTANBUL (AA) - Efeler Voleybol Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, 2018-2019 yılı sezonunu düzenlenen bir törenle açtı.

Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki açılış, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla gerçekleşti.

Uysal, bu yıl ilk kez tamamı yerli oyunculardan oluşan bir kadro kuran İBB Spor Erkek Voleybol Takımının önemli başarılara imza atacağına inandığını anlattı.

"İBB Spor Kulübümüz en fazla lisanslı sporcuya sahip, gençlere en fazla imkan sağlayan ve yatırım yapan bir kulüptür. 4 bin 500'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük kulüplerde biridir." diyen Uysal, İBB Spor Kulübü'nün temellerinin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını hatırlattı.

Uysal, "Tesisleşme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlığımıza şükran borçluyuz. Gençlere bu imkanları sağlayan kulübümüzün yöneticilerine teşekkür ediyorum. İmkan sunulunca başarı da beraberinde geliyor. Voleybol liginde yabancı sporcusu olmayan tek kulübüz. Bu konuda emeği olanları tebrik ediyorum. Hiç yabancı sporcu oynatmadan şampiyon olunursa işte o zaman daha anlamlı olur." diye konuştu.

Yeni dönemde voleyboldaki başarıyı şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz arasında voleybol çok popüler değilse bile elde edilecek başarılarla popüler olur. Onun için bugünün gençlerine çok büyük görevler düşüyor. Sporcularımızın her açıdan gençlerimize örnek olmaları gerekiyor. Bu tavır da ortaya konulacak başarı kadar önemlidir. İBB olarak gençlerimizin önünü açarken, onları sporla buluşturalım derken diğer taraftan da imkanlar sunacağız. Sporcularımız da çocuklarımıza örnek olacaklar. Spor adına güzel şeyler yapılıyor. İnşallah, daha iyisini hep beraber yapacağız."

Uysal, 2018-2019 sezonunun hayırlı olmasını dilerken, bu dönem şampiyon olunması halinde başarılı sporcuların adlarının yeni açılacak spor salonlarına verileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından temsili voleybol maçı yapıldı. İlk servis atışını ise İBB Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirdi. Oyunun ardından program Başkan Uysal ile çekilen fotoğrafla sona erdi.

İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın sezon açılışına; AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş ile sporcular katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hidayet Türkoğlu İBB Mevlüt Uysal spor kulübü Voleybol

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