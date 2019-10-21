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İBB ‘Tartışmalı’ Haydarpaşa İhalesini Mahkemeye Taşıdı

21.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’na ait yaklaşık 29 bin metrekarelik alanın ihaleye açılarak tartışmalı isimlere verildiği iddiası nedeniyle İBB mahkemeye suç duyurusunda bulundu

İBB ‘Tartışmalı’ Haydarpaşa İhalesini Mahkemeye Taşıdı

İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’na ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl durumdaki alanın ticari faaliyette kullanılması amacıyla Türkiye Devlet Demir Yolları tarafından bir ihale açıldı.

Ancak ihaleden son anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çıkarılarak ihalenin eski bir İBB çalışanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mütevelli heyetinde bulunduğu Okçular Vakfı’nın eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder’in şirketine verildiği iddiası tartışma yarattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin ihaleden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada kendilerinin ihalenin iptali konusunda gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Bu çerçevede 21 Ekim Pazartesi sabahı İBB avukatları önce ihalenin iptali için dava açtı, ardından da ihaleyi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde yapılan suç duyurusunun ardından, İBB avukatı basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına çok sayıda avukat, İstanbul Baro Başkanı ve Mimarlar Odası’ndan temsilci katıldı.

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, “Cuma günkü kararın iptali için belediyeye ait 4 şirketimiz bu kararın iptali için başvuru yaptı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu iptal davasına idare mahkemesinde müdahil olmuş olduk. Konu artık yargıda Türk adaletinde. Biz Türk adaletine ve yargısına güveniyoruz” dedi.

Haydarpaşa Garı’nın ilçe belediye sınırları içinde bulunduğu Kadıköy’de de Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, davaya müdahil olacaklarını söyledi.

Şerdil Odabaşı, “Şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’yle görüşeceğiz. Biz de idare mahkemesindeki davaya müdahil olabiliriz. Büyükşehirle istişare halindeyiz. Ortak çıkacak karara göre biz de müdahale edebiliriz, edeceğiz de” dedi.

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu Amerika’nın Sesi canlı yayınında yaptığı açıklamada arzu eden vatandaşların da dilekçe vererek bu davaya müdahil olabileceklerini söyledi.

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