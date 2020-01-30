İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu

Beyza Nur GÜLER- Can EROK- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’daki 39 İlçenin afet sonrası ‘Toplanma ve Geçici Barınma Alanları’nı güncelleyerek kamuoyu ile paylaştı. Haritada Eyüpsultan Mezarlığı ve Göktürk Mezarlığı gibi bazı mezarlıklar da yeni toplanma alanı olarak görülüyor.

Vatandaşlar, belirlenen yeni toplanma alanlarını "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden yaşadıkları İlçe, mahalle, cadde ve sokak bilgilerini girerek öğrenebiliyor. Deprem toplanma alanlarına baktıklarında haritada mezarlıkların çıktığını gören bazı vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla karşıladı.

“ORADA ÖLÜN DEVLETE, BELEDİYEYE İŞ ÇIKARTMAYIN”

Cep telefonu uygulamasından en yakın toplanma alanına bakan Barış Keser, “Mezarlık çıktı" dedi. Cumhur Çelik ise, “Mezarlık burası. Komple mezarlık görünüyor şu anda. Burası çok yüksek metrekareli bir mezarlık ve içinde ufak patik bir yol var. Bilemiyorum yani neden burayı seçtiklerini. Belki yapılanma çok olduğu için burayı uygun gördüler ama bana biraz ters geldi” şeklinde konuştu.