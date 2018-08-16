İBB ve Yeşilay, bağımlılıkla birlikte mücadele edecek

"Başakşehir'de YEDAM açtık. İBB Başkanı olunca İstanbul genelinde bu çalışmayı başlatmamız konusunda hemfikir olduk. Şu anda 4 bölgemizde başlıyoruz. Bundan sonra her ilçemizde 2 YEDAM merkezi kurmayı hedefliyoruz. Belediye olarak nerelerde bu merkezleri kurabiliriz diye araştırma yapıyoruz. Yeşilay'ımız da bu merkezlerin projelerini hazırlıyor. Beykoz'daki merkez doğayla uyumlu çok güzel bir merkez olacak. Ayrıca Arnavutköy, Eyüp ve Büyükçekmece ilçelerimizde de YEDAM merkezlerinin binalarını yaparak, Yeşilay'a teslim edeceğiz. İstanbulluların mutlu olması için bu çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehirler çok kalabalık olmakla birlikte bazı insanları da yalnızlaştırıyor. O yalnızlık insanları başka şeylere bağlıyor. Özellikle gençleri, yanlış arkadaş grubu çok kötü noktalara getirebiliyor. Bağımlılık konusunda dünya ile kıyasladığımızda çok kötü durumda olmamakla birlikte her mahallede kötü örneklerle karşılaşabiliyoruz. İnşallah bu başlangıç olarak yaptığımız binalarda, Yeşilay örnek çalışmaları yapar."

Belediyelerin artık park, kaldırım hizmeti gibi hizmetlerinin yanında şehirde yaşayan insanları da mutlu etme görevlerini olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

İmza töreninde konuşan Başkan Uysal, Yeşilay ile önemli bir iş birliği yaptıklarını söyledi.

Yeşilay Cemiyeti'nin Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde yapılan imza törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk de yapılan protokolün önemine değinerek, bağımlılıklarla mücadelede birinci aşamanın tıbbi tedavi olduğunu, YEDAM'ın da bu konuda mühim bir yer tuttuğunu ifade etti.

YEDAM'ın gençlerin tekrar bağımlı olmamalarını sağlamak için de kurulduğunu dile getiren Öztürk, dünyada birçok örneği inceleyip Türkiye'ye en çok uyan modeli hayata geçirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Uysal ve Öztürk iş birliği protokolünü imzaladı.

