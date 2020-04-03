İBB: Yarından itibaren toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcular alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."

Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 3, 2020



