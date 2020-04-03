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  4. İBB: Yarından itibaren toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcular alınmayacak

İBB: Yarından itibaren toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcular alınmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, yarından itibaren toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını duyurdu.

İBB: Yarından itibaren toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcular alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."


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