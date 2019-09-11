HABER

İBB Yaz İzci Kampı'na 6 bin kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Makedonya, Mısır, Bosna Hersek, Sırbistan, Tunus, Filistin olmak üzere 12 ülkeden katılımlarla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliğe, toplam 5 bin 872 aday katılarak izci oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Temmuz - 8 Eylül arasındaki Yaz İzci Kampı'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 6 bine yakın çocuk ve genç katıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasına katkı sağlamak, iletişim ve sosyal becerilerini güçlendirmek, çevre bilinci aşılamak amacıyla yılın farklı dönemlerinde izci kampları düzenliyor.

Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen kampların başında Beykoz Kent Ormanı alanındaki İBB Yaz İzci Kampı geliyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp bu yıl İstanbul'dan, farklı şehirlerden ve yurt dışından yoğun katılımla gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ziyaret ettiği Yaz İzci Kampı 8 Eylül'de sona erdi. 8 hafta süren kamp, İstanbul ile birlikte Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Sivas ve Yalova olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuk ve gençleri ağırladı.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Makedonya, Mısır, Bosna Hersek, Sırbistan, Tunus, Ürdün, Katar, Kuveyt, Suriye, Ukrayna ve Filistin olmak üzere 12 ülkeden katılımlarla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliğe, toplam 5 bin 872 aday katılarak eğlenceli bir haftanın ardından izci oldu.

Kampta 100'e yakın eğitimci ve teknik ekip görev yaptı. 7/24 ulaşımdan yemeğe, sağlıktan temizlik hizmetlerine kadar kampın tüm ihtiyaçlarını karşılayan İBB; izcilere kamp boyunca kullandıkları eşyaları da hediye etti. Kampta, 21 farklı İBB birimi ile acil durumlara müdahale edebilmek için ambulans, doktor, güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bulunduruldu.

Yaz İzci Kampı'nın dışında yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası ünite kamplarına da destek veren İBB, Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte yarı tatilinde Bolu Aladağ ileri Düzey Kış Kampı'nı ve Nisan ayında Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı'nı düzenliyor.

Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!
Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenekKuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildiEski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik İBB Yaz İzci Kampı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.