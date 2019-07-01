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İBB yaz izci kampının ilk kafilesini İBB Genel Sekreter Vekili uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi düzenlenen törenle uğurlandı.

İBB yaz izci kampının ilk kafilesini İBB Genel Sekreter Vekili uğurladı

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi düzenlenen törenle uğurlandı. Törende konuşan İBB Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, "İzci andını bir yaşam felsefesi olarak algılamanızı ve yaşamın her parçasında buna göre davranmanızı istiyorum" dedi.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi İBB Saraçhane binasının önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Beykoz Kent Ormanı'nda yapılacak kamp 8 Eylül'e kadar devam edecek. Uğurlama töreninde konuşan Çakılcıoğlu kendisinin de bir izci olduğunu belirterek, “İzci Andı bir yaşam felsefesidir. Dolayısıyla İzci Andı'nı bir yaşam felsefesi olarak algılamanızı ve yaşamın her parçasında buna göre davranmanızı istiyorum. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilkeleri doğrultusunda yaşamanızı belirlemenizi istiyorum. Size iyi kamplar diliyorum hepinizi çok seviyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 10 - 15 yaş aralığındaki 600 çocuk kampa uğurlandı. Çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak katıldığı kampta; temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilkyardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda izcilik eğitimleri verilecek.

(FOTOĞRAFLI)

İBB yaz izci kampının ilk kafilesini İBB Genel Sekreter Vekili uğurladıİBB yaz izci kampının ilk kafilesini İBB Genel Sekreter Vekili uğurladıİBB yaz izci kampının ilk kafilesini İBB Genel Sekreter Vekili uğurladıİBB yaz izci kampının ilk kafilesini İBB Genel Sekreter Vekili uğurladı

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