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İBB YAZ İZCİ KAMPININ İLK KAFİLESİNİ İBB GENEL SEKRETER VEKİLİ UĞURLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi düzenlenen törenle uğurlandı.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi düzenlenen törenle uğurlandı. Törende konuşan İBB Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, "İzci andını bir yaşam felsefesi olarak algılamanızı ve yaşamın her parçasında buna göre davranmanızı istiyorum" dedi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi İBB Saraçhane binasının önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Beykoz Kent Ormanı'nda yapılacak kamp 8 Eylül'e kadar devam edecek. Uğurlama töreninde konuşan Çakılcıoğlu kendisinin de bir izci olduğunu belirterek, “İzci Andı bir yaşam felsefesidir. Dolayısıyla İzci Andı'nı bir yaşam felsefesi olarak algılamanızı ve yaşamın her parçasında buna göre davranmanızı istiyorum. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilkeleri doğrultusunda yaşamanızı belirlemenizi istiyorum. Size iyi kamplar diliyorum hepinizi çok seviyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 10 - 15 yaş aralığındaki 600 çocuk kampa uğurlandı. Çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak katıldığı kampta; temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilkyardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda izcilik eğitimleri verilecek.

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