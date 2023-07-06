İBB'ye bağlı yıkım ekiplerine silah çektiler! Beylikdüzü'ndeki yıkımda olay çıktı... Üstlerine pitbull saldılar

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kaçak yapıldığı belirlenen spor tesisinin yıkımı için İBB'ye bağlı ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Ancak spor tesisinin etrafını kapatan 15 kişilik grup ekiplere karşı koydu.

İş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan grup, kepçelerin üstüne de çıktı. İş makinelerinin harekete geçmesi üzerine gruptakiler bıçak ve silah çekti.

Bir kişi silahı zabıta ekiplerine defalarca doğrultup ateş etmekle tehdit etti. Ekiplerin ilerlemesi üzerine silahlı kişi havaya ateş açtı.

Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine salmasıyla bir polis memurunun yaralandığı öğrenildi.

ATILAN GAZ BOMBASI BİR PERSONELİN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Bir görevliyi bıçakla yaralayan grubun attığı gaz bombasını bir personelin göğsüne isabet ettiği kaydedildi.

2 İBB ÇALIŞANI VE POLİS MEMURU HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İki İBB çalışanı ve polis memuru hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Olayların ardından yıkımın gerçekleştirildiği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

İBB'den kaçak olduğu belirtilen yapıyla ilgili süreç şu şekilde belirtildi:

İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirdi. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlattı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021'de ön tahsis işleminin iptaline karar verildi. İstanbul Valiliği kararı istinafa taşıdı. Mahkeme talebi reddetti ve kararın 24 Ekim 2022'de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşti. (DHA)



