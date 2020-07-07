İBB Yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar kimdir? İşte Akın Çağlar'ın hayatı!

Ziraat Bankası eski Genel Müdürü ve son olarak Eureka Sigorta eski Genel Müdürü olan Can Akın Çağlar getiriliyor. Böylece İBB finans sektöründen deneyimli bir ismi kadrosuna katıyor. Akın Çağlar kimdir, nerelidir sorularına cevap arayan vatandaşlar yeni Genel Sekreter’in kim olduğunu öğrenmek için internette araştırmalar yapmaya başladı. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın mesleği nedir? İşte yeni İBB Genel Sekreteri'nin kariyeri!
İBB’nin resmi internet sitesinde yapılan habere göre; 65 yaşını dolduran İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ise 7 Temmuz’dan sonra emekli oluyor.
İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın kariyeri ise finans sektöründe başarılarla dolu. Çağlar bankacılık kariyerinden hemen sonra sigortacılık sektörüne yönelerek üstün başarılara imza atan kariyeri başarılarla dolu bir yeni Genel Sekreter.
Sivas’ta dünyaya gelen Can Akın Çağlar 1962 yılında doğdu. İlk olarak 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatına devam eden Can Akın Çağlar yine İstanbul Üniversitesi Para ve Bankacılık konusunda yüksek lisans yaptı.
1985 yılında yüksek lisans programının bitmesiyle mesleki kariyerine başlayan Can Akın Çağlar, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev aldı.
1995 yılında ABD'de Boston Üniversitesi'nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimine başlayan Çağlar 1997 yılında buradan mezun oldu. Daha 1998 yılından sonra Egebank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirdi. Burada bir yıl çalıştıktan sonra 5 yıl sürecek Family Finans A.Ş.’ de Genel Müdürlük görevini yaptı. 2003 yılında ise Family Finans A.Ş.’ de Genel Müdürlük görevinden ayrılan Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı.
Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. 2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar 02 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Çağlar, 10 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Eureko Sigorta A.Ş Genel Müdürlük görevinden sonrasında da Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevini bırakmıştı.