İBB Yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar kimdir? İşte Akın Çağlar'ın hayatı!

Ziraat Bankası eski Genel Müdürü ve son olarak Eureka Sigorta eski Genel Müdürü olan Can Akın Çağlar getiriliyor. Böylece İBB finans sektöründen deneyimli bir ismi kadrosuna katıyor. Akın Çağlar kimdir, nerelidir sorularına cevap arayan vatandaşlar yeni Genel Sekreter’in kim olduğunu öğrenmek için internette araştırmalar yapmaya başladı. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın mesleği nedir? İşte yeni İBB Genel Sekreteri'nin kariyeri!

CAN AKIN ÇAĞLAR’IN GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU!

İBB’nin resmi internet sitesinde yapılan habere göre; 65 yaşını dolduran İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ise 7 Temmuz’dan sonra emekli oluyor.

İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın kariyeri ise finans sektöründe başarılarla dolu. Çağlar bankacılık kariyerinden hemen sonra sigortacılık sektörüne yönelerek üstün başarılara imza atan kariyeri başarılarla dolu bir yeni Genel Sekreter.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

Sivas’ta dünyaya gelen Can Akın Çağlar 1962 yılında doğdu. İlk olarak 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatına devam eden Can Akın Çağlar yine İstanbul Üniversitesi Para ve Bankacılık konusunda yüksek lisans yaptı.