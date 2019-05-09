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İBB, yerli nohut deneme ekimi gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı'nın "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesi kapsamında ekilen yerli nohutun ilk hasadının temmuzda yapılması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) tarımda yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak için ilk kez yerli nohut deneme ekimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı'nın İstanbullu çiftçileri desteklemek, tarımsal verimliliği yükseltmek ve yerli tohum kullanımını artırmak için 2017 yılında başlattığı "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesinin çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 26 farklı bölge, 175 dekar alanda pirinç, mısır, arpa, buğday, yulaf, kanola, kara buğday, ayçiçeği ve aspir olmak üzere 9 farklı türde 52 farklı çeşitte yerli tohum deneme ekimleri gerçekleştirildi. Şimdi ise yerli nohutun ilk deneme ekimi, Silivri'nin Değirmenköy ve Akören, Selimpaşa ile Çatalca'nın Elbasan Mahallerinde yapıldı.

Belediyenin ziraat mühendisleri, uzmanlar ve çiftçilerin katılımıyla 28 dekar alana yerli nohut türünün "Akça", "Göksu", "Katran", "Aras", "Çakır", "Yaşa" ve "Azkan" olmak üzere 7 farklı çeşidi ekildi.

- İlk hasat temmuzda yapılacak

Yerli nohut türünün birden fazla çeşidinin ekilmesiyle toprak yapısına en uygun, verimi en yüksek çeşidin belirlenmesi ve çiftçilere tavsiye edilerek kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Deneme ekimi yapılan yerli nohutun ilk hasadının temmuzda yapılması planlanıyor.

Deneme ekimlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve özel Türk firmalar tarafından geliştirilen yerli tohum türleri kullanılıyor.

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