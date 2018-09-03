İBB Zabıta Teşkilatı'nın 192. yılı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü, "3-9 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında esnaf ile ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Zabıta Haftası etkinlikleri Taksim Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde düzenlenen törenle başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra zabıtalar tarafından vatandaşlara karanfil takdim edildi. Törene, İBB ve ilçe belediye zabıta teşkilatları yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Program, İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey Çelebi'nin İMÇ Çarşısı'ndaki kabrinin ziyaretiyle sona erdi.

Hafta kapsamında, "Kayıt Dışı Ekonominin Karşısında, Onlar Esnafın Yanında" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerle ön yargıların kırılması ve esnaf haklarının kayıt dışı satıcılığa karşı korunacağı mesajının verilmesi hedefleniyor.

Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında, 4 Eylül Salı günü Taksim Metrosu'nda "İstanbul İçin Zabıta" temalı karikatür sergisi saat 10.00'da vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ayrıca, 5 Eylül Çarşamba zabıta ve esnaf arasında düzenlenecek "Dostluk Maçı" İBB Zabıta Edirnekapı Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacak, 6 Eylül Perşembe ise İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ve zabıta personelleri Taksim ve Eminönü'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

