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İBB'de başkanlık makamına girmeye çalışan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

İBB'de başkanlık makamına girmeye çalışan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İş talebinin dikkati alınmadığını ileri sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) duvarından başkanlık makamının bulunduğu bölüme girmeye çalışan ve yanında taşıdığı jiletle kendisini yaralayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen ve iş başvurusunda bulunduğunu belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek isteyen İ.A'ya (25) izin verilmedi.

Bunun üzerine dışarıya çıkan İ.A, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu panonun arkasındaki demir direklerden tırmanarak başkanlık makamının bulunduğu birinci kata girdi.

Güvenlik görevlilerinin engellediği İ.A, ağzında sakladığı belirtilen jiletle kendisini yaraladı. İ.A, görevlilerce yakalandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB

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