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İBB'de CHP'nin yeni grup yönetimi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Grup Sözcüsü Tarık Balyalı oldu

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Toplantısında, partinin meclis grubu yönetimi ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, ilk resmi toplantı için bugün CHP İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İBB CHP Meclis Grubu yönetimi ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi.

İl Başkanı Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "İBB CHP Grup Başkanvekilimiz Doğan Subaşı'dır. Grup Sözcümüz Tarık Balyalı, Grup Sekreterimiz Selçuk Sarıyar, Grup Saymanımız Gülsüm Polat, Grup Basın Sorumlusu Süleyman Nadir Arıca, ilçe meclislerinden sorumlu grup yöneticimiz Ali Gökmen, STK'lardan sorumlu grup yöneticimiz Ayşegül Okumuş Görgü, idari işlerinden sorumlu grup yöneticimiz Melendiz Dalyan İzgi olmuştur. 8. dönem bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun. İstanbul'u hak ettiği yere birlikte taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, gelecek 5 yıllık dönem için tüm meclis üyelerine başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemin 16 milyon İstanbullu yurttaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni başlangıç yeni umut demektir; yeni başlangıç İstanbul'un geleceğe daha iyi hazırlanması için yeni bir enerji, yeni bir güç demektir. Daha insanca, eşit ve adil bir hayat, daha yeşil bir çevre, yoksulluğun olmadığı, eğitim ve sağlık imkanlarının arttığı, trafiğin çile olmaktan çıktığı bir İstanbul için birlikte kolları sıvama zamanıdır. Biz CHP grubu olarak, her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde de şeffaf, katılımcı, adalet ve eşitlikten yana bir tutum ve davranış içinde olacağız. Daima toplumun genel çıkarlarının peşinde olacağız, kamu yararına olmayan hiçbir işin altına imza atmayacağız, kendi doğrularımızı değil kentin doğrularını savunacağız. Aklın ve bilimin onay vermediği hiçbir projeyi gündeme getirmeyeceğiz. Bu kentin ormanlarını, su havzalarını, kıyılarını, denizlerini ve tüm ekolojik değerlerini koruyacağız, tarihi dokuya asla zarar vermeyeceğiz. Bu kentin insanını, özellikle çocuklarını, kadınlarını, dezavantajlı gruplarını mutlu etmek tek amacımız olacak.
Hiç kimseyi ayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Her bir yurttaşımıza eşit gözle bakacağız. Mecliste çoğunluğun AK Parti’de olmasını asla ve asla bir zaaf, bir eksiklik olarak görmüyoruz. Bu durumu demokrasi adına, katılım adına bir fırsata dönüştürebiliriz. İnanıyorum ki meclisteki tüm gruplarımızla bu duygu ortaklığını sağlayarak İstanbul'u hak ettiği yere birlikte taşıyacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Canan Kaftancıoğlu CHP İBB istanbul büyükşehir belediyesi

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