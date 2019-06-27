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İBB'de devir-teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 19:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan devraldı

İBB'de devir-teslim töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu, görevine başladı.

İmamoğlu, Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki heyetle Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına geldi.

Burada kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, eşi Dilek, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muharrem Erkek ve bazı milletvekilleriyle birlikte başkanlık makamına geçti. Burada devir-teslim töreni gerçekleşti.

İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 7 Mayıs'tan bu yana vekaleten ifa ettiği görevi Ekrem İmamoğlu'na devrettiğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu süre içerisinde birlikte çalıştığımız, Büyükşehir Belediyesi ailesine, tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diyerek, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdi.

Ekrem İmamoğlu ise, "Elbetteki böyle kadim bir kentin belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyor, hissediyor ama bunu şu anda en fazla hisseden benim diye düşünüyorum. Allah, mahcup etmesin. Umuyorum, bu şehre, tarihine, maneviyatına, bütün geçmişten bugüne her şeyine sahip çıkacak, doğruları yapmaya çalışacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı diliyorum, istiyorum. Bu bir mücadele dönemi, Türkiye'nin en büyük kenti, Avrupa'nın en büyük kenti İstanbul'umuza hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğime herkesin huzurunda elbetteki söz veriyorum." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, herkesle uyum içinde çalışmayı temenni ettiğini belirterek, kentin çok şeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

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