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 İBB'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ: İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Can EROK/İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi, İBB Başkanvekili ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Can EROK/İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi, İBB Başkanvekili ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi. İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Ardından başkanlık makamında devir teslim töreni düzenlendi. Törende Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'na mühür teslim etti.
Teslim töreninde konuşan Yerlikaya, "7 Mayıs'tan bu yana vekaleten ifa ettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şimdi sayın Ekrem İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Bu süre içinde birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar kullanıyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu ise, "Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü devraldım. Biraz önce de mazbatamızı almıştık. Elbette böyle kadim bir kente başkanlık yapmanın kutsallığını herkes biliyordur, hissediyordur. Ama şu anda en fazla hisseden benim. Allah mahcup etmesin. Umuyorum bu şehre tarihine, maneviyatına, her şeyine sahip çıkacak, doğrular yapmaya çalışacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı diliyorum. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'umuza hep beraber hizmet etme karakteriyle hizmet edeceğime herkesin huzurunda söz veriyorum. Başta valimiz olmak üzere ülkenin her kademesiyle uyumlu, İstanbullu adına çalışmayı şiar edinmiş bir anlayışla yürüyeceğim. Herkesle uyum içinde çalışmayı diliyor ve temenni ediyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Devir teslim töreni
-Mühür teslimi
-Yerlikaya'nın açıklaması
-İmamoğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar

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