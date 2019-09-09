İBB'de hizmet araçları ve işten çıkarmalar araştırılacak

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, ihtiyaç fazlası kiralandığı belirtilerek, Yenikapı'da sergilenen hizmet araçları ve İBB'ye ait şirketlerde işten çıkarılanlar ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak.

İBB Meclisi, 1 aylık tatilin ardından toplandı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği meclis toplantısında; AK Parti adına Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP adına Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti adına Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan konuştu.

Tevfik Göksu, yaptığı konuşmada; İBB'nin şirketlerinden çıkarılan işçilere değinerek, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçi çıkarılmayacağı yönünde verdikleri sözlerin ses kayıtlarını dinletti. Göksu, "Seçim öncesinde verilen bu sözlere inanan ve şu anda aldatılmışlık duygusu yaşayan tüm İstanbullular adına soruyorum. CHP'nin 'namus sözü' anlayışı bu mudur? Bu bir siyasi operasyondur. Bu yaptığınız tam olarak partizanlıktır" dedi.

Doğan Subaşı ise işten çıkarılan 1717 kişinin seçimden önce alındığını, bundan sonraki işe alım süreçlerinin adil olacağını söyledi. Subaşı, "Bu işten çıkarmaların bizi mutlu ettiğini düşünmeyin. Son 6 ay içinde sadece siyasi nedenlerle işe adam alınmasını kabul edemeyiz. 2 bine yakın insanı 31 Mart'tan sonra işe almışsınız" diye konuştu.

HİZMET ARAÇLARI

AK Parti'li Göksu, 'makam araçları' denilerek, belediyede kullanılan hizmet araçlarının Yenikapı Gösteri Alanı'nda toplandığını söyleyip, "İstanbul'da bir tiyatro izledik" dedi.

İBB Meclisi'nde CHP'den ayrılıp, 12 üyeyle grup kuran İYİ Parti'li İbrahim Özkan da Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili, "Bir araç israfının, sosyal ahlak yoksunluğunun boyutlarını çarpıcı bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Allah bu usulsüzlüğü ortaya çıkaranlardan razı olsun. Çok şükür, bugünleri de gördük" diye konuştu.

İMAMOĞLU: VİCDANI ASLA ELDEN BIRAKMAYACAĞIM

Eleştirilere yanıt veren Başkan İmamoğlu ise "Partizanlığın nasıl yapıldığını çok iyi analiz ettiğimi düşünen biriyim. Elbette eksiklerim, hatalarım olacak; ama vicdanı ve ahlakı asla elden bırakmayacağım" dedi.

İBB Meclisi'nde, Yenikapı'da toplanan araçlar ve işten çıkarmalar ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, başkan seçildikten sonra 1 hafta olan meclis çalışma gün sayısını 2 güne düşürmesini eleştiren AK Parti grubu, bunun yeniden 5'e çıkarılmasını istedi. Teklif, komisyona gönderildi.

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