İBB'de ilk gün mesaisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devlet protokolü ve sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu yapacağını belirterek, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. Bizden kimse partizanlık beklemesin. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Barıştırma da lafla değil uygulama ile olur." dedi.

İmamoğlu, ilk mesaisi için Saraçhane'deki makamına geldi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, belediyenin tüm kadrosuyla "Bismillah" deyip çalışmaya başlayacağını söyledi.

İstanbul'un çözüm bekleyen birçok işi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstişarelerimiz ve brifinglerimiz olacak. Büyükşehrin hafızasını dinleyeceğiz. Yapılmışlar ve bugüne kadar yapılanlar ile arkadaşlarımızın bakışları çok çok önemli. Bu anlayışla bu kurumun tüm insanlarından faydalanacağız. Farklı bir anlayışla başlangıç yapacağız. 'Bizden olanlar, bizden olmayanlar' anlayışının bittiği gündür, bugün." diye konuştu.

Herkesi kucaklayacaklarını ve aynı tavrı çalışanlar başta olmak üzere herkesten beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Bu kucaklaşmanın faydası, ülkemize ve milletimizedir. Kişiye özel bir faaliyet için hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat, İstanbullunun çıkarına olacak." dedi.