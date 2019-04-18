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İBB'de ilk gün mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Devlet protokolü ve sorumluluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. Bizden kimse partizanlık beklemesin. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Barıştırma da lafla değil uygulama ile olur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devlet protokolü ve sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu yapacağını belirterek, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. Bizden kimse partizanlık beklemesin. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Barıştırma da lafla değil uygulama ile olur." dedi.

İmamoğlu, ilk mesaisi için Saraçhane'deki makamına geldi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, belediyenin tüm kadrosuyla "Bismillah" deyip çalışmaya başlayacağını söyledi.

İstanbul'un çözüm bekleyen birçok işi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstişarelerimiz ve brifinglerimiz olacak. Büyükşehrin hafızasını dinleyeceğiz. Yapılmışlar ve bugüne kadar yapılanlar ile arkadaşlarımızın bakışları çok çok önemli. Bu anlayışla bu kurumun tüm insanlarından faydalanacağız. Farklı bir anlayışla başlangıç yapacağız. 'Bizden olanlar, bizden olmayanlar' anlayışının bittiği gündür, bugün." diye konuştu.

Herkesi kucaklayacaklarını ve aynı tavrı çalışanlar başta olmak üzere herkesten beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Bu kucaklaşmanın faydası, ülkemize ve milletimizedir. Kişiye özel bir faaliyet için hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat, İstanbullunun çıkarına olacak." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde mazbata alımı sonrasında yaşanan sıkışıklıktan dolayı yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

Bir gazetecinin "Dün geceyi nasıl geçirdiniz? Duygularınız nasıldı?" sorusuna İmamoğlu, "Elbette heyecanım var. Ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım. Dün gece çocuklarımla annemle babamla ve ailemle kucaklaştım. Onların dua ve desteğini aldım. Çocuklarımın İstanbul için yapacaklarımla ilgili direkt soru sormaları işimin ne kadar zor olduğunu bana gösterdi. Ortanca oğlum, 'Bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın?' diye sordu. Büyük oğlum, öğrencilere yapılacak indirimi sordu. Kızım ise beni öpmekle yetindi." yanıtını verdi.

İmamoğlu, AK Parti'den tebrik telefonu alıp almadığına ilişkin soru üzerine "Şimdilik bana ulaşan bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genellikle hafta sonlarını İstanbul'da geçiriyor. Muhtemelen bu hafta sonu da burada olacak. Siz kendisini karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Devlet protokolü ve sorumluluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. Daha fazla fırsat varsa kucaklaşırız. Konuşuruz, uzlaşırız. Fırsatları oluşturma konusunda da kabiliyetime güveniyorum."

İmamoğlu, sorumlu makamlardaki herkesi Saraçhane'ye davet edeceğini vurgulayarak, "Bizden kimse partizanlık beklemesin. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Barıştırma da lafla değil uygulama ile olur." dedi.

İmamoğlu, meclis çoğunluğunun bir başka partide olmasının kendileri için bir zafiyet olmayacağına inandığını dile getirerek, "Bunu bu ülke, şehir ve demokrasi adına bir fırsata dönüştürmek istiyorum. Eğer insanlar, tüm iyi niyetiyle 16 milyona hizmet etmek için geliyorsa hiçbir engel yok. Tüm şeffaflığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son derece radikal kararlar alacağız. Bazı eksikliklerimiz olabilir, tamamlayacağız. Günün sonunda, bu şehirde mutlak demokrasi ve katılımcılık var olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamaların ardından makamına çıkarak, kendisini ziyarete gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü. Görüşmenin ardından Çetin'i kapıya kadar uğurlayan İmamoğlu, daha sonra çalışmalarına devam etti.

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