HABER

İBB'de işten çıkarılan işçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

İBB'de işten çıkarılan işçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İBB ve bağlı şirketlerde işten çıkarılan işçilerin Fatih'te belediye binası önündeki eylemleri devam ediyor.

İşçiler adına açıklama yapan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, terör koridorunu yok etmek için mücadele eden Mehmetçik'in yanında olduklarını söyledi.

Devletin ve askerlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Aydoğan, "Allah'ın verdiği bir canımız var. Bu can vatana, millete, Türk'ün geleceğine bin feda olsun. Bu fani bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun. Hepimiz Mehmetçik oluruz, hepimiz şehadet gönüllüsü olarak al bayrağa bürünüp Türkiye'nin neferi oluruz." diye konuştu.

İşçiler açıklama sırasında, "İstanbul işçisi Mehmetçik'in yanında", "Vatan sana canım feda" ve Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Aydoğan, işten çıkarılmalarıyla ilgili ise belediye yönetiminin iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Siyasi kavgaların kurbanı olmak istemediklerini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Haksız suçlamaların sahiplerine sözümüz şudur: İşçiyi siyasi kavgalarınızda figüran yapmayın. İşçiye siyasi görüşüne, sendikasına, memleketine, mezhebine göre davranmayın. Biz İstanbul'un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işçisiyiz. Dileğimiz haksızlığın giderilmesi ve işe iademizin sağlanmasıdır. Sayın İmamoğlu'nun 'Herkesin belediye başkanı olacağım' ifadesi umut olmuştu. Buna güvenmek, inanmak istiyoruz."

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Adalet Bakanı Gül: “Operasyon, açık ve sınırlı hedeflerle gerçekleştirilmektedir”Adalet Bakanı Gül: “Operasyon, açık ve sınırlı hedeflerle gerçekleştirilmektedir”
15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı İBB'de işten çıkarılan işçiler

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

Üniversitedeki taciz iddiasıyla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.