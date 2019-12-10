İBB'de işten çıkarılan işçilerin ailelerine hayırseverlerden destek

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışırken işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı eylem devam ediyor. İBB Mağdurları Komite Başkanı Umut Aydoğan hayırseverlerden temin ettiği yardım kolilerini bir grup işçi arkadaşı ile birlikte, işten çıkartılan işçilerin ailelerine ulaştırıyor. Komitenin ilk durağı İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Ahmet Belge oldu. Uzun süredir kirasını ödeyemediği öğrenilen Belge'ye yardım kolisi ile çocuklarına ayakkabı hediye edildi. Boğaziçi A.Ş'de çalışırken SMS ile işten çıkarıldığını öğrenen Erkan Somer ve ailesi ise günlük işler yaparak evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Okula giden iki kızı olan Somer ailesinin çocuklarının okul ihtiyaçları karşılandı.

"AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"

Yine Boğaziçi A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Suat Keser'in ise 3 çocuğu var. 1 çocuğunun astım hastası olduğunu belirten Keser, "Burnunda da geniz eti var. Acil ameliyat olması gerekiyor ancak yaptıramıyorum. Sürekli nefessiz kaldığı için hastanede hava veriliyor" diye konuştu.