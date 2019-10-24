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İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 60'ıncı gününde 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin Saraçhane'deki belediye binası önünde başlattığı eylem 60'ıncı gününe girdi.  İşten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor.

İlkay DİKİCİ/ İstanbul (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin Saraçhane'deki belediye binası önünde başlattığı eylem 60'ıncı gününe girdi.
İşten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor. 60'ıncı gününe giren eylemde işçiler evlerinden getirdikleri yorgan ve battaniyelerle geceleyip, kurdukları ocakta çaylarını demliyorlar.

"HAKLI BİR MÜCADELE SÜRDÜYORUZ"
İşçilerden Umut Aydoğan, "Gece gündüz nöbetleşe kalıyoruz arkadaşlarla. 7/24 buradayız. Haklı bir mücadele sürdürüyoruz. Haklı bir şekilde işe girip haksız bir şekilde işten çıkarılmak ve buna boyun eğmek bizlere yakışan bir hareket olmadığı için bu haklı mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz inşallah. Sabahları kalktığımızda ve yorganları sıktığımızda düşen çiyin suyunu görürsünüz." dedi. Nazmi Olgu ise, "Ekmeğimiz için buradayız. Haksız yere işimizden olduk. Ekmeğimizin peşinde gidiyoruz. Direniyoruz. Eylem yapmıyoruz burada. Hiç kimseye zararımız olmadı. Taşkınlık yapmadık. Ekmeğimizi istiyoruz. Bu gece 60'ıncı gecemiz oluyor. Soğukta betonun üstünde yatıyoruz. Battaniyelerimiz var." diye konuştu.

"BİZE HUKUKSUZLUK YAPILDI"
Eyleme katılan Rıdvan Aydoğdu, "Bu gece 60'ıncı gecemiz. Bize hukuksuzluk yapıldı. An geliyor yemeksiz de kalıyoruz. Kalmıyoruz desek yalan olur. Mesela evvelsi gün kaldık. Sendikamız var yardımcı oluyor. Hak-İş sendikamız var yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun gerekli destekleri veriyorlar. Geçen gün Laleli esnafı, bundan 10-15 gün önce Almanya'dan gelen bir ailemiz arkadaşlarımızla beraber güzel bir yemek sundular. Hakkımızı almak için çabalıyoruz inşallah da alacağız." derken, Kezban Kaya ise, "29 Ağustos'ta SMS bize de geldi. 3 çocuk annesiyim. Ümraniye'de oturuyorum. 60 gündür buradayız. Bu akşam 60'ıncı günümüz. Arada biz de kadın arkadaşlarla burada kalıyoruz. Arkadaşlara destek vermek için." ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

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