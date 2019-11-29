İBB'de işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi

İBB'de çalışırken işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 88. Gününde Vezneciler Metrosu çıkışında stant kurarak imza kampanyası başlatmıştı. 8 gün süren imza kampanyası bugün sona erdi. Yaklaşık yüz bin imza topladığını ifade eden işçiler, İBB önünde basın açıklaması yaptı.

"BU DAVANIN SAHİBİ HAKTIR"

Açıklamayı İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptı. Aydoğan, “8 günde 100 bini aşkın imza topladıysak kutsal İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bu kampanyayı gerçekleştirseydik. Milyonların desteğini alabileceğimizi bu şekilde göstermiş olduk" dedi. İşçilerin bir an önce işlerine döndürülmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, “Buradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada ise zafer muhakkaktır. Zafer direnen emekçinin olacaktır" diye konuştu.

Toplanan imzalar sendika yetkililerine teslim edilecek. Sendika yetkilileri ise imzaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunacak.



