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İBB'de işten çıkarmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 22:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçinin belediye önündeki bekleyişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor.

İşçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önünde "Hak, hukuk, adalet" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eski İspark çalışanı Mehmet Coşkun, yaptığı açıklamada, işlerine birer SMS mesajıyla son verildiğini belirterek, bunu kendilerine yapılmış bir hakaret olarak gördüklerini söyledi.

İBB iştiraklerinden çıkarılan işçiler olarak haksızlığa uğradıklarını belirten Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı.

Okulların açılacağı günlerde bir anda işten çıkarılmalarının kendilerini çok zor durumda bıraktığını aktaran Coşkun, hakları iade edilene kadar İBB önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Coşkun, haklı olan ekmek davaları için toplandıklarını belirterek, "Amacımız burada toplanırken herhangi bir toplumsal olaya sebebiyet vermek asla değil. Ellerimizden alınan ekmek paralarımız, işlerimiz bizlere geri verilene kadar burayı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İBB işten çıkarma

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