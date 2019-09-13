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İBB'de işten çıkarmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca: - "Her zaman hak kazanacak, her zaman hakikat kazanacak. Hakkın ve hakikatin kazandığı bu yolculukta Allah yolunuzu açık eylesin. İnşallah onlar da neler vadettiklerini hatırlayacaklar. Sözlerini tutsunlar yeter"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Kaynarca, İBB'nin Saraçhane'deki belediye binasının önüne gelerek işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi.

Sonuna kadar eylem yapan işçilerin yanında olduklarını vurgulayan Kaynarca, "Hukuken haklarınızın korunması, adalet arayışınızı destekliyoruz. Özellikle grubumuzun önergesiyle açılan araştırma komisyonunun takipçisi olacağız." dedi.

İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeği olduğunu dile getiren Kaynarca, hizmetlerin konuşulması gerektiği zamanda İstanbul'un işçi eylemleriyle, otoparka çekilen hizmet araçlarıyla anıldığını söyledi.

Kaynarca, işçilerin mücadelesinin haklı olduğunu belirterek, "Her zaman hak kazanacak, her zaman hakikat kazanacak. Hakkın ve hakikatin kazandığı bu yolculukta Allah yolunuzu açık eylesin. İnşallah onlar da neler vadettiklerini hatırlayacaklar. Sözlerini tutsunlar yeter. Artık bu tarafa dönüp başka, bu tarafa dönüp başka konuşmak olmaz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine düşen görevleri yapacaklarını vurgulayan Kaynarca, bu konuyu 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca İBB işçi

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