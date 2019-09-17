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İBB'de işten çıkarmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Görevlerine son verilen işçilerin, CHP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Beyoğlu'nda bulunan CHP İl Başkanlığı girişindeki kaldırımlarda oturma eylemi yapan bir grup işçi, "Ey Kılıçdaroğlu namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı?, “Ekmeğime uzanan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Eylem nedeniyle polis il başkanlığı binası önünde güvenlik önlemi alırken, işçilerin bekleyişi sürüyor.

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CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi İBB'de işten çıkarmalar

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