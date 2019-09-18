İBB'de işten çıkarmalar

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, "İşçiyi kendi emeği ve görüşü ile sınırlayanlar ve ona göre ayıranlar samimiyetsizdir. Emekçilerimizi, şu partiden, bu partiden, şu veya bu sendikadan diye ayıramazsınız." dedi.

Saraçhane'de, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Namus, vatan, emek" gibi sloganlar atan işçilerle görüşen Dikmen, emekçinin sendikasına, oy verdiği partiye göre ayrılmaması gerektiğini söyledi.

"İşçiyi kendi emeği ve görüşü ile sınırlayanlar ve ona göre ayıranlar samimiyetsizdir. Emekçilerimizi, şu partiden, bu partiden, şu veya bu sendikadan diye ayıramazsınız" diyen Dikmen, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanları, belediyeyi babalarından kendilerine kalan miras gibi görüyor. Kendi iş yerleri gibi görüyor. Yakınlarını işe alıp geri kalanları işten çıkarabileceklermiş gibi görüyor. Bu anlayışla emekçinin hakkı daha çok gasp edilir. Bunu görüyoruz. O yüzden, sizin verdiğiniz mücadelenin başarıya ulaşması, Türkiye’deki bu yanlış yönetim sisteminin de düzelmesi açısından çok önemlidir. Herkesin başkanı olacak kişi, emekçiyi sendikasına, partisine, verdiği oya göre ayırmaz. Emekçiyi, sadece işi, emeği, alın teri için en iyi şekilde değerlendirir. Bu şehrin kahrını çekenleri, bir kısa mesajla kapının önüne koymaya kimsenin hakkı yok. İşçimizin emeği bizim namusumuz, vatanımızın geleceğidir. Haklı mücadelenizde, ekmek davanızda sonuna kadar yanınızdayız. Bizler de Vatan Partisi teşkilatları olarak her çağırdığınızda emrinizdeyiz."

İşçiler, Vatan Partisi'nin kendilerine verdiği desteğe teşekkür edip, Dikmen'e Türk bayrağı hediye etti.

