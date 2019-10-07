İBB'de işten çıkartılan işçiler, Vatan Partisi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden görev yaparken işlerine son verilen ve 41 gündür eylem yapan işçiler, Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

İşçiler, partinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Perinçek, burada yaptığı konuşmada, emekçilerin işlerinden atılmasını çok yanlış bulduklarını ve işçilerin haklı mücadelesine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Emekçilerin, Türkiye'nin yükünü taşıyan insanlar olduğunu dile getiren Perinçek, "Türkiye'nin bugün en temel meselesi, insanların evlerine ekmek götürebilmeleri ve iş güvencesidir. Sizler, ön cephede iş güvencesinin mücadelesini veriyorsunuz. İşinize ve ekmeğinize sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Evinize ekmek götürme gibi kutsal, mübarek bir davayı yürütüyorsunuz." dedi.

İşçilerin yürüttüğü mücadelenin örnek olduğunu söyleyen Perinçek, "Bütün emekçiler olarak işimize ve ekmeğimize sahip çıkmak, Türkiye'de çarkın dönmesi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda partizancılık, kayırmacılık gibi yanlışlara karşı mücadele demektir. İstanbul'da yürütülen hizmetler sizlerin sayesinde oluyor. Hepinize minnettarız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sizleri işlerinizden çıkarması, kabul edilebilecek bir olay değildir. Hele bunun partizanca ve kayırmacı bir zihniyetle yapılmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz." diye konuştu.