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İBB'de işten çıkartılan işçiler, Vatan Partisi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sizleri işlerinizden çıkarması, kabul edilebilecek bir olay değildir. Hele bunun partizanca ve kayırmacı bir zihniyetle yapılmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden görev yaparken işlerine son verilen ve 41 gündür eylem yapan işçiler, Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

İşçiler, partinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Perinçek, burada yaptığı konuşmada, emekçilerin işlerinden atılmasını çok yanlış bulduklarını ve işçilerin haklı mücadelesine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Emekçilerin, Türkiye'nin yükünü taşıyan insanlar olduğunu dile getiren Perinçek, "Türkiye'nin bugün en temel meselesi, insanların evlerine ekmek götürebilmeleri ve iş güvencesidir. Sizler, ön cephede iş güvencesinin mücadelesini veriyorsunuz. İşinize ve ekmeğinize sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Evinize ekmek götürme gibi kutsal, mübarek bir davayı yürütüyorsunuz." dedi.

İşçilerin yürüttüğü mücadelenin örnek olduğunu söyleyen Perinçek, "Bütün emekçiler olarak işimize ve ekmeğimize sahip çıkmak, Türkiye'de çarkın dönmesi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda partizancılık, kayırmacılık gibi yanlışlara karşı mücadele demektir. İstanbul'da yürütülen hizmetler sizlerin sayesinde oluyor. Hepinize minnettarız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sizleri işlerinizden çıkarması, kabul edilebilecek bir olay değildir. Hele bunun partizanca ve kayırmacı bir zihniyetle yapılmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz." diye konuştu.

- "İBB Başkanını doğru tavır almaya davet ediyorum"

Seçimlerden önce çok sayıda belediye başkanı gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Hiç kimsenin işinden atılmayacağı"na dair sözler verdiğini hatırlatan Perinçek, şunları kaydetti:

"Buradan, evde ekmek bekleyenler adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını, sizleri işlerinize devam etmeniz için o doğru tavrı almaya davet ediyorum. Bunu bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımızın ve emekçimizin ekmeğiyle oynanmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz, etmeyeceğiz. Bu yürüttüğünüz mücadele, göreceksin kesinlikle başarıya ulaşacak. Umarım İBB Başkanı işçilere yönelik bu yanlış tavrından vazgeçer."

- "41 gündür haklı mücadelemizi sürdürüyoruz"

İşçiler adına konuşan Umut Aydoğan da kendilerine destek veren Vatan Partisi'ne teşekkür etti.

Bir mesajla işlerine son verilen çalışanların İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başlattıkları eylemlerine 41 gündür devam ettiklerini anlatan Aydoğan, "Bizler, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldık. Bugün çok zor durumdayız. Evlerine ekmek götüremeyen, çocuklarına kıyafet alamayan ve harçlık veremeyen duruma gelmişiz. Bugün 41. günümüzdeyiz. Biz eylem yapmıyoruz. Haklı bir mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığının toplantı salonunu dolduran işçiler tek tek durumlarını dile getirerek, kendilerine yapılan haksızlıkları anlattı.

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