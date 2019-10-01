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İBB’DE KİRALIK ARAÇ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDA TARTIŞMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)’de 31 Mart-24 Haziran arasında iade edildiği iddia edilen araçların araştırılmasıyla ilgili kurulan araştırma komisyonunda 13 maddelik soru listesi hazırlandı.

İSTANBUL DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)’de 31 Mart-24 Haziran arasında iade edildiği iddia edilen araçların araştırılmasıyla ilgili kurulan araştırma komisyonunda 13 maddelik soru listesi hazırlandı. Soruların hazırlanması sırasında meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında kabul edilen karar sonrası 2 seçim arasında iade edildiği iddia edilen araçlarla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Komisyon bugün üçüncü toplantısını yaptı. Meclis üyeleri Serkan Duran ve Abdullah Öztürk başkanlıklarında yapılan toplantıda 13 soru belirlendi. Soruların hazırlanması sırasında meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. 13 sorunun 5’i oy çokluğu, 8’i ise oy birliğiyle kabul edildi. 13 soru İBB’nin ilgili daire başkanlıklarına gönderilecek. İade edilen araç olup olmadığı, varsa hangi birimlerde çalıştığı, plaka, marka ve model bilgileri istenecek. Gelen bilgiler doğrultusunda araştırma komisyonu raporu hazırlanarak meclise sunulacak.

Görüntü Dökümü:
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-Komisyon toplantısı
-Tartışmalar
-Detaylar

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