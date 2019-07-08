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İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda İmamoğlu'nun Cumartesi günü söylediği "Meclis toplantılarını iki günde toparlayabiliriz" sözü tartışıldı. MECLİS TOPLANTI GÜNÜ TARTIŞMASI AK Parti grubu, İmamoğlu'nun sözünü medyadan öğrendiklerini ifade ederek duruma tepki gösterdi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş meclis toplantılarının her ayın ikinci pazartesi günü 5 gün sürecek şekilde saat 14.00'da başlaması için teklif sundu. Ancak İmamoğlu yetkinin mecliste olmadığını belirterek oylama yapmadı. Bunun üzerine Gökkuş, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu ise kararının arkasında olduğunu yineledi. BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ Ardından İmamoğlu, İBB'nin mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu sundu. İmamoğlu, "Planlanan bütçeye göre gelirlerle giderler arasında eski parayla 3.2 katrilyon liralık, yeni parayla 3.2 milyar liralık fark vardır" diyerek Eylül ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere borçlanma yetkisinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise borçlanma yetkisi vereceklerini ifade etti. Görüşmelerin ardından gündem maddeleri oylanarak yasalaşması için komisyonlara gönderildi.

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İBB'de Temmuz ayı ilk meclis toplantısı yapıldıİBB'de Temmuz ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
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