İSTANBUL (AA) - İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararının yürütmesini durdurdu.

AK Parti'li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.